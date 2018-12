Stauning Skole er kommunens sjoveste

En ny fælles kultur for at få fat i elever udenfor skoledistriktet har givet effekt, vurderer skoleleder Jakob Agerbo.

- Vi har 135 elever på Stauning Skole, og de 75 af dem kommer fra Skjern. Det har betydet, at vi har skullet arbejde med en ny fælles kultur, og jeg tror, at det er det, som har gjort det. Vi havde ingen skole her, hvis ikke det havde været for eleverne fra Skjern, forklarer Jakob Agerbo.

Skoleleder Jakob Agerbo, Stauning Skole, glæder sig over resultatet, som han mener kommer ligeså meget udefra, som inde fra klasseværelserne. Skolen gør nemlig meget i at tage ud på blandt andet virksomhedsbesøg. Der er en samarbejdsfaftale med Skjern Håndbold, hvor ligaspillere kommer og træner med børnene, og så er der en mentorordning, hvor elever i 6. klasse skal tage sig af elever i 1. klasse. Netop det har været rigtig godt, og Jakob Agerbo vurderer, at det er de mange tiltag, der er med til at give de gode resultater. Stauning Skole har i en årrække bevidst arbejdet på at få elever udenfor skoledistriktet.

Stauning Skole markerer sig signifikant ved at blive væsentligt sjovere at gå på i forhold til skoleåret før. Her fandt 27 procent af eleverne, at undervisningen var kedelig. Året efter var det faldet til 12 procent. I Ringkøbing-Skjern Kommune var tallet på 29 procent, og dermed under landsgennemsnittet på 31 procent.

Men der er tilsyneladende forskel på, hvor man spørger i kommunens skoler. En optælling, som DR har lavet på baggrund af de nationale trivselsundersøgelser fra skoleåret 2017/2018, fortæller, at det er mindst kedeligt at gå i Stauning Skole, mens det er mest kedeligt at gå på Videbæk Skole.

Som man spørger, får man svar, og stilles spørgsmålet til skoleelever, er der stor sandsynlighed for, at man får svaret, at det enten er sjovt, eller at det er kedeligt, plus nuancerne med meget og lidt foran.

Forskel på at gå og køre

I den anden ende af skalaen finder man Videbæk Skole. Her synes 40 procent af eleverne, at det er kedeligt at gå i skole i 2017/2018. Året før var tallet 46 procent.

- Vi tager det selvfølgeligt alvorligt, at nogle elever oplever, at det er kedeligt at gå i skole, men når eleverne siger, at det er kedeligt, så plejer vi at sige, at det jo ikke er Disneyland, de er i. Men vi har det som et fokusområde, forklarer skoleleder Karina Degryr Thomsen.

Hun understreger, at det ikke skal lyde som en bortforklaring, men statistikker og spørgeskemaer kan være forvirrende. I en 2. klasse havde eleverne skullet svare på, om det var kedeligt at gå i skole. En af eleverne syntes det var meget kedeligt, og derfor svaret derefter på spørgeskemaet. I en fælles snak stod eleven frem og sagde, at det var kedeligt at gå i skole, for eleven ville meget hellere køres i skole. Men bortset fra det befordringsmæssige aspekt, var eleven nu vældig godt tilfreds med sin skole...

Udvalgsformand Trine Ørskov, børne- og familieudvalget, mener, at man skal tage undersøgelserne med et gran salt. Særligt hæfter hun sig ved, at Videbæk Skole, i modsætning til Stauning Skole, er en overbygningsskole.

- Jo ældre eleverne bliver, jo mere keder de sig. Det er en kendt udfordring, men det er noget vi arbejder med i vores nye børne- og familiepolitik, siger Trine Ørskov.