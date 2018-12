Stauning Lufthavn: Stor interesse for drone-testcenter

STAUNING: En hel stribe forskellige virksomheder var mødt op, da der forleden var rundbordsdiskussion om Stauning Lufthavn som drone-testcenter.

Planerne om at skabe Drone Hub West har været i støbeskeen, lige siden Helle Boller blev ansat som direktør for lufthavnen i februar 2017.

Hun har siden gjort et stort fodarbejde for at skaffe interesse om planerne, og rundbordsdiskussionen i sidste uge var arrangeret sammen med Business Region MidtVest, der er et samarbejde mellem syv midt- og vestjyske kommuner.

Målet for samarbejdet er at styrke væksten, skabe nye jobs og tiltrække kvalificeret arbejdskraft til området.

Og det er helt oplagt at satse på Stauning Lufthavn som drone-testcenter, mener borgmester Hans Østergaard (V), der er formand for Business Region MidtVest.

- Droner vinder stadig mere indpas på en lang række områder, og vi mener, at Stauning Lufthavn er egnet til at være testcenter; dels på grund af beliggenheden forholdsvis langt fra større byområder, dels fordi det er muligt at teste droner under meget forskelligartede forhold, ikke mindst over vandet, siger Hans Østergaard.