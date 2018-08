Brugsens formand håber, at der kan komme en ny dagligvarebutik i Stauning i det tidlige efterår.

Stauning: I fredags lukkede OK for benzinstanderen ved Stauning Brugs.

Selve Brugsen lukker nok på fredag, men beslutningen er ude af bestyrelsens hænder, efter at bestyrelsen selv har begæret butikken konkurs.

- Nu er det kurator, der bestemmer, men min vurdering er, at det sker på fredag, siger Troels Christensen, der er formand for Stauning Brugsforening.

Han tror dog på, at der igen kommer en dagligvarebutik i Stauning, gerne i de samme bygninger.

- Der er grundlag for en butik i Stauning, bare ikke under Coop. Det skal være bæredygtigt, en købmand, der går ind med sine egne penge, mener Troels Christensen.

Han mener, at Stauning har brug for et samlingspunkt.

- Der er meget dynamik i Stauning, så der er grundlag for en butik. Ud over borgerne i byen er der jo også sommerhusene i Halby, vi har en jazz-festival, Stauning Whisky udvider, så mulighederne er der. Jeg håber, at nogle lokale borgere vil overtage bygningerne, så de ikke ryger til en Låsby-Svendsen type, siger Troels Christensen.

Der er cirka 1.000 kvadratmeter butiksareal og fem lejligheder i bygningerne.

Kurator er er advokat Niels Rud Aamann, Kolding.