Status Quo er klar til vestjysk festival

Bork: Om et halvt år bliver det muligt at synge med på klassiske hits som "In the army", "Rockin' all over the world" og Whatever you want", når Bork Havn Musikfestival præsenterer det engelske rockorkester Status Quo.

- Det er uden tvivl et legendarisk, internationalt topnavn, der til sommer gør sin entré, siger Arne Enggaard Poulsen, presseansvarlig på den vestjyske festival, der i år bliver afviklet i dagene fra onsdag 1. til lørdag 4. august.

Status Quo blev dannet i 1967, og har gennem årene præsteret at ryge ind på singlehitlisten i England flere end 60 gange:

- Det betyder, at de - stadig den dag i dag - er det band med allerflest hits i hjemlandet, tilføjer Arne Enggaard Poulsen.

Det ligger allerede nu fast, at Status Quo kommer til at optræde på Bork Havn Musikfestival på førstedagen, onsdag 1. august.