Statsminister trak fuldt hus til højskolesang og afslørede hvorfor valgkampen er så lang

350 mødte op for at synge med Lars Løkke og Kristian Jensen. De lokale Venstrefolk er begejstrede for opbakningen, som gerne må smitte af på valgresultatet.

Lønborg: Det er langt fra hver dag, at Venstres formand og næstformand optræder ved det samme arrangement.

Men torsdag aften havde både Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen sat kryds i kalendere for at deltage i den samme sangaften sangaften med frihed og fællesskab som tema. Det skete på Lønborggård.

Det anderledes vælgermøde faldt i vestjydernes smag. Ikke mindre end 350 mødte op for at hilse på Venstres top og synge en stribe sange fra højskolesangbogen.

- Når man synger sammen, så skændes man ikke, som Kristian Jensen udtrykte det.

De to politikere havde hver valgt to sange, hvorefter publikum fik mulighed for at foreslå. Belønningen for at ens sang blev valg, var at der kunne stilles politiske spørgsmål.

Selv om flere spørgere udtrykte tvivl, om de nu også ville stemme på Venstre denne gang, så nød både Løkke og Jensen godt at være på en slags hjemmebane i den vestjyske Venstrehøjborg.

Et begejstret publikum klappede og grinede med de to politikere. Og de var ikke alene om at synes godt om arrangementet.

- Det er fantastisk, at så mange bakker op. Det er vi glade for, lød det fra Venstres kommuneformand Hans Christian Tylvad.

Han håber at kunne omsætte aftenens sammenhold til personlige stemmer til kredsens nye kandidat Kenneth Mikkelsen.

Også lokalformand Tage Møller havde svært ved at få armene ned.

- Vi har en sal fuld af ambassadører, som nu går ud og fortæller om det her. Det kan kun blive godt, konstaterede han midtvejs i valgkampen.

Løkke afslørede også, hvorfor valgkampen denne gang er den længste i mands minde. Det handler nemlig om at få tid til at få nuancerne med.

- Der er mange partier denne gang, som har enkle svar på komplicerede spørgsmål. Men virkeligheden er kompliceret, og derfor skal der mere til. Det får vi bedre tid til at forklare, når valgkampen er lang, mente han.