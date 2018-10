Statsminister-medvind til Ringkøbing-Skjerns elbil-satsning

Ringkøbing-Skjern: Det hører til sjældenhederne, at en socialdemokrat har armene oppe over hovedet, når en statsminister fra Venstre holder åbningstale i Folketinget.

Men Ringkøbing-Skjerns viceborgmester Søren Elbæk (S) var ganske tæt på, da Lars Løkke Rasmussen fra Folketingets talerstol i denne uge fastslog, at han vil lukke for salget af diesel- og benzinbiler i 2030. Til den tid skal der køre én million grønne biler i Danmark.

- Man skulle tro, at han havde stået bag døren ved pressemødet i Ringkøbing i sidste uge, da vi lancerede Werstwind24-projektet. For det taler direkte ind i det ambitiøse projekt, vi nu forsøger at realisere. Vores ambition er netop at gøre denne event til et innovativt miljø for teknologi til elbiler, siger Søren Elbæk.

Statsministerens målsætning om at gøre transportsektoren mere grøn giver nemlig indirekte medvind til idéen om at skabe et grønt Le Mans rundt om Ringkøbing Fjord. Og at begivenheden samtidig skal samle alt fra producenter til amatøropfindere, som arbejder for at udvikle teknologien bag bilerne.

Satsningen blev kickstartet af komiker Jan Gintberg og tv-journalist Anders Agger, der gennem flere år har gået og brygget på idéen om et grønt Le Mans, hvor bilerne kører på vindmøllestrøm.

For nyligt gav Gintberg og Agger deres idé videre til Ringkøbing-Skjern Kommune, som nu søger efter en projektleder, der kan gøre de grønne drømme til virkelighed.

Spørger man viceborgmesteren, vil statsministerens mål kræve, at der bliver sat turbo på udviklingen af de grønne biler.

- Der vil komme et pres på branchen de kommende år. Vi ønsker at køre i elbiler, men lige nu er det forbundet med vanskeligheder, fordi bilerne simpelthen ikke kører langt nok på en opladning. Her giver vi i al beskedenhed en hjælpende hånd med projekt Westwind24, siger Søren Elbæk.