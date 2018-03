Stat og region uenige om togtypen

Region Midtjylland er klar til at sige overtage driften på strækningen Holstebro-Skjern, men på betingelse af, at man kan få den rette type tog.

Vestjylland: Staten har nogle gamle og forældede Desiro-togsæt, som den tilbyder Region Midtjylland at overtage, hvis den også overtager driften af banestrækningen Holstebro-Skjern. Det er dog ikke en løsning, som hverken Lemvigbanen eller Region Midtjylland er tilfreds med, så derfor kan staten forvente en anderledes udmelding.

- Vi mener, vi skal sige ja til at overtage driften. Men det bliver på betingelse af, at staten enten stiller Lint-tog til rådighed eller giver os pengene til at anskaffe togene, siger Jørgen Nørby (V).

Han er formand for Region Midtjyllands Udvalg for Regional Udvikling, der forbereder sagen for det samlede regionsråd, som senere skal afgøre sagen.

Overtagelsen af driften har haft mange knuder, der skulle løses, men efterhånden er det sidste, vigtige punkt hvilken type togsæt, der skal køre på banen. Lemvigbanen skal selv ud og købe nye tog i samarbejde med Region Midtjylland, og det bliver ikke Desiro-togsæt. De produceres ikke længere, og desuden er det svært at skaffe brugte tog. Derfor skal banen under alle omstændigheder se sig om efter et andet tog, og lige nu er det de såkaldte Lint-tog, der er på tale. De minder meget om de togsæt, som Arriva kører med på strækningen i dag.

- Hvis Lemvigbanen skal køre med to forskellige typer tog, skal der også være værkstedsfaciliteter og reservedele til begge typer. Desuden vil det være forkert at opbygge en værkstedsafdeling til et tog, der er ved at blive faset ud, samtidig med at man skal ud og købe anderledes togsæt, siger Jørgen Nørby.

Derfor lyder indstillingen fra udvalget, at man kan takke ja til driften, men på betingelse af, at staten enten stiller Lint-tog til rådighed eller afsætter en sum penge til indkøb af togene.

Staten var tidligt i forhandlingerne indstillet på at sætte penge af til Linttog, men valgte på et senere tidspunkt at tilbyde de brugte Desiro-togsæt i stedet. Hvis Regionsrådet følger indstillingen fra udvalget, står der altså endnu et forhandlingspunkt tilbage, inden det kan endeligt afgøres, om Lemvigbanen kommer til at køre på strækningen fra 2021.