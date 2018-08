Skjern: I 24 timer skal hvert af holdene til Stafet for Livet i Skjern have en deltager i gang, nogle løber, mens andre spadserer, det vigtigste er at være med for at samle penge til kampen mod kræft.

Rigtig mange var mødt op fra starten for at sende de første løbere i gang. Der vil være aktiviteter hele eftermiddagen og aftenen, så selvom man ikke er med på et hold, så mød op og giv moralsk opbakning.

Stafet for Livet slutter i morgen klokken 12.00.