Stafet for Livet: Over 200.000 kroner til kampen mod kræften

SKJERN: - Som det ser ud lige nu, forventer vi et overskud på 200.000!

Det var en rørt Eva Lønborg, formand for Stafet for Livet i Skjern, der klokken 12.00 søndag middag kunne entre scenen i "knæk cancerlejren" på græsarealet mellem Den Danske Design- og Håndværksefterskole og Skjern Kristne Friskole.

Øjeblikke forinden havde de 581 deltagere i stafetten sluttet den af på fornemste vis ved alle i fælles flok at tage en sidste runde på 400 meter banen.

De 581 deltagere var lidt færre end sidste år, hvor der var registreret 608 personer. Men deltagerantallet var "rigtig flot", fastslog Eva Lønborg.

- Tak for et lækkert døgn. Et døgn med skønt vejr. Et døgn, hvor jeg blev rørt. Det er mange timer og mange kræfter, der går op i det her, og så er det skønt at se, at det er gået så godt. Vi er så glade. Jeg vil sige tak til alle deltagerne, alle dem, der har kigget ud til os, til de frivillige, og til vore sponsorer - uden dem, stod vi ikke her.

- Tak alle sammen, på gensyn 2020, sluttede hun.