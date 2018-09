Stærke sange i Mejeriet

Tarm: Der er koncert med trioen Èn Over/Én Under i Mejeriet fredag 7. september kl. 20."En aften med Én Over/Én Under" er gruppens nyeste forestilling. Det er en aften i selskab med tre blændende sangere og en snes fantastiske sange.Programmet byder bl.a. på et genhør med Sebastians Fuld af nattens Stjerner og Hvis du tror du er noget. Man kan desuden høre et par af C.V. Jørgensens beske genistreger samt en H.C. Andersen-tekst i ny fortolkning. Rockikonet over dem alle, John Lennon, har også sneget sig indenfor med klassikerne Woman og Imagine i fremragende danske oversættelser."Du kender mange af sangene i forvejen - for de tre medvirkende, Gitte Naur, Ole Rasmus Møller og Peter Smith har valgt de bedste af de bedste, udsat dem for tre stemmer, smukke harmonier, ét styk guitar og tre barstole", lyder det fra Mejeriet.Aftenen er krydret med velvalgte anekdoter.Hermed omtale af næste koncert.Som noget nyt har Mejeriet indledt et samarbejde med Bechs Hotel, hvor man kan spise en koncertmenu inden koncerten - den bestilles direkte ved Bechs.