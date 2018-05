Stærke, kærlige og triste kommentarer til læserbrev

Ringkøbing-Skjern: "Jeg er homoseksuel. Og selvom dette ikke burde være et emne i Danmark anno 2018, så er min seksualitet ikke accepteret i min hjemstavn."

Sådan skriver Martin Werge Willumsen i et læserbrev i Dagbladet i dag.

Dagbladet har delt læserbrevet på facebook, og har får Martin Werge Willumsen stor støtte i en lang række kommentarer:

Hanne Jensen skriver: "Martin, du er jo et fantastisk sympatisk ungt menneske - de folk burde skamme sig hvis de ser andet. Men det demonstrere bare deres egen snæversyn/ sort/hvid, som er helt ude i hampen... dejligt du er dig."

Lene Friis Henningsen skriver: "Gør mig trist at læse. Husker det tydeligt fra start 80'erne, men at det stadig er sådan, kommer bag på mig. Oplever at de unge i dag er meget åbne og forstående - årets par på min datters efterskole var to piger. Så tænker der er håb for fremtiden."

Aviaq Thomsen skriver: "Om jeg begriber hvorfor der er mennesker der fortsat har negative holdninger til homoseksualitet! Som om man selv er herre over hvem man forelsker sig i! Så godt at du står frem med dine synspunkter- håber virkelig at det giver folk noget at tænke over!"

Margit Meldgaard Andersen skriver: "Jeg troede at området havde ændret sig. Min mand og jeg flyttede tilbage for fire år siden. Omkring kommunevalget måtte vi sande at der er en mængde fordomme, er derfor klar over at det vil være svært for jer. Al mulig lykke for dig."

Tanja Strandgaard skriver: "Godt brølet Martin!! Jeg væmmes og skrammer mig over at nogle mennesker har den holdning til andre mennesker - hvad blev der af næstekærlighed?"

Marian Mejdahl Kristensen skriver: "Den kærlighed vi har til et andet menneske er den samme og lige så stor og dejlig uanset om man er to af samme køn der elsker hinanden. Lad jeres kærlighed blomstre den er smuk. Go sommer til jer fyldt med kærlighed.

Jakob Hildebrandt Hansen skriver: "Det er hvad der sker når folk stemmer på partier som Kristendemokraterne. Det er folk der åbent har sagt de ikke vil vie homoseksuelle. Og hvad sker der herude? Jo efter hvert valg får de blot flere og flere byrådsmedlemmer..."

Ulla Mariager Hansen skriver: "Sørgelig læsning. Alt det bedste til dig... nyd dit liv og lad de uvidende/fordomsfulde hensynke i deres."

Sarah Holm Christensen skriver: "Hvor bliver jeg ked af at du har mødt alle de fordomme og fået de kommentarer med på vejen Martin! Jeg håber, at du har det godt og nyder livet."