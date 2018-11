Stærekasserne vågner i næste uge

RINGKØBING/SKJERN: Lige siden de to sorte kasser i september blev sat op ved tørrecentralen på Herningvej, har bilisterne sat farten ned på strækningen på trods af, at stærekasserne ikke har været i drift endnu.

Men i næste uge bliver det sidste plastik pillet af kasserne, og der bliver trykket på start-knappen.

- Det bliver enten torsdag eller fredag, fortæller Marianne Foldberg Steffensen, der er afdelingsleder for trafiksikkerhed i Vejdirektoratet.

Så vil man ikke have sin bil og sit ansigt foreviget med et blitz, gælder det om at fortsætte den gode stil med at holde en lovlig hastighed.