Stadig uvist om brand i maskinhus var påsat

Politiet efterlyser fortsat vidner i håb om at få sagen opklaret.

- De elektriske installationer er så medtaget af branden, at brandteknikerne ikke kan undersøge dem og dermed ikke kan sige, om der har været fejl på dem, fortæller Ole Hjort, politiassistent fra lokalpolitiet i Herning.

Naboen på Odderupvej havde nemlig set en bil holde tæt på maskinhuset på aftenen for branden, blot en halv time før branden blev opdaget.

ÅDUM: Lige før nytår brændte et maskinhus ved Hedegaards Maskinstation i Ådum og en traktor, tre ballepressere og en såmaskine brændte ned. Der opstod lynhurtigt en mistanke om, at branden var påsat.

Vidner skal ringe

Politiets egne kriminalteknikere har heller ikke kunne fastslå en brandårsag.

- I en dagligstue vil man ikke forvente at finde eksempelvis benzin, men det er naturligt forekommende i et maskinhus, så det kan være svært at vurdere, forklarer Ole Hjort.

Politiet står nu tilbage med de tekniske spor, der blev sikret på brandstedet, heriblandt fodspor fra bilen og hen til maskinhuset.

I den anledning efterlyser politiet fortsat vidner.

- Hvis nogen har set noget som helst, vil vi gerne høre om det. Så skal vi nok selv sortere i, hvad der er væsentligt, opfordrer Ole Hjort.

Branden blev opdaget lørdag 29. december 2018 ved 21.30-tiden. Bilen blev set omkring kl. 21.00.

Politiet kan kontaktes på tlf. 114.