Stadig pladser til Nytårsjazz i Skjern

SKJERN: Salget af de sidste billetter til årets nytårsjazz er i gang - og faktisk har der været gang i salget længe. Allerede, da den seneste udgave af Nytårsjazz blev holdt, var der mulighed for at reservere sin egen siddeplads til årets efter, og det var der en del, der benyttede sig af.

På nuværende tidspunkt er der solgt 170 billetter, oplyser arrangør Poul Herluf Jensen - i Skjern bedre kendt som Luffe - der arrangerer det i samarbejde med Restaurant Pakhuset. Nytårsjazz spiller fredag den 12. og lørdag den 13. januar. Om fredagen er der stadig et bord fri, mens der er halvandet bord frit om lørdagen. Der er mulighed for at bestille spisning, og der kan vælges mellem flere menuer.

- Normalt er det en hamrende hyggelig aften, når folk først kommer i gang, fortæller Poul Herluf Jensen.

I år er det Polles New Orleans Jazz Band, der spiller. Poul Herluf Jensen hørte dem på jazzfestivalen i Stauning, hvor de gjorde så godt et indtryk, at han bookede dem. Orkesteret består af seks medlemmer, der spiller et bredt repertoire af jazz, og de har blandt andet optrådt til Riverboat-festivalen og samarbejdet med saxofonisten Jesper Thilo.

Tidligere har overskuddet fra Nytårsjazz gået til hospitalsklovnene, men som budgettet ser ud lige nu, kommer arrangementet lige akkurat til at løbe rundt økonomisk. Der bliver næppe et overskud, der er tilstrækkeligt til at donere, og bliver der et overskud, vil det givetvis blive investeret i næste års udgave af Nytårsjazz.