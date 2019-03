Men på blot tre år er det altså lykkedes at løfte andelen til 27,4 procent, og fortsætter udviklingen, er kommunens mål om, at 30 procent af en årgang skal søge ind på en erhvervsuddannelse i 2023 inden for rækkevidde.

Ringkøbing-Skjern lå tidligere vældig godt placeret med en meget høj andel af unge, der søgte erhvervsuddannelserne. Tallet faldt dog kraftigt over en længere periode, så det for tre år siden var nede på 21,5 procent.

"Spændende arbejdsliv"

Udviklingen glæder i den grad den netop tiltrådte formand for Videnudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune, Lise Juhl-Hansen (V).

- De unge har for alvor set, at den erhvervsfaglige vej fører i retning af et spændende og udviklende arbejdsliv, og det er en meget glædelig udvikling, siger hun.

- Vi bor i hjertet af Produktionsdanmark, og vores lokale erhvervsliv efterspørger i den grad faglært arbejdskraft, så uanset om de unge har valgt en uddannelse inden for fødevarer og jordbrug, kontor og handel, byggeri eller omsorg, så vil der inden for hver enkelt sektor være udsigt til attraktive stillinger, siger Lise Juhl Hansen.

- Videnudvalgets fokus er fortsat at sikre veluddannet arbejdskraft, der møder erhvervslivets behov. Derfor arbejdes der blandt andet på at tiltrække uddannelser, der matcher med områdets styrkepositioner og på at skabe gode rammer for, at alle unge får en uddannelse, siger hun.