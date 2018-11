SKJERN: Da flere vidner mandag ved 15-tiden så en 57-årig mand fra Skjern sætte sig bag rattet i sin bil, formåede de at tilbageholde ham. Det var et klogt træk, da manden var beruset. Episoden fandt desuden sted på Klostervej ved Amagerskolen, hvor der cykler mange børn. Politiet anholdt manden og beslaglagde desuden hans bil, da det ikke er første gang, at manden kører i spirituspåvirket tilstand.