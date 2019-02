Springer ud som selvstændig: Inger går til filmen på fuldtid

Inger Bech Sørensen har fået så stor succes med sine mobilfilm, at hun nu har opsagt sit arbejde og vil bruge al sin tid på at lave film til erhvervslivet.

Mobiltelefoner kan i dag optage video, der er på højde med biografkvalitet, og det er telefonen, der er Inger Bech Sørensens primære arbejdsredskab. Hun har opgraderet på lydudstyret, for en god videokvalitet er kendetegnet ved også at have en god lyd. Og jævnligt opgraderer hun til den nyeste telefon, for dels bliver de endnu bedre, og dels ryger der i ny og næ et batteri, når der optages så mange timers video.

- Men det er med kriller i maven. Det er så meget mod min natur at gøre det. Vores søn sagde forleden til min mand og mig: Mor og far, I er sådan nogle, der aldrig skifter arbejde.

BORRIS: Man skal ikke brænde sit lys i begge ender. Slet ikke, når man som Inger Bech Sørensen fra Borris er en person med fuld ild på hele tiden. Gennem 11 år har hun arbejdet som blæksprutte hos Vogelsang i Tarm, og i fritiden har hun på mobiltelefonen skudt videoer, som virksomheder og organisationer har været kunder til i firmaet Inger Bech Mobilfilm. Efterhånden arbejdede hun altid, og derfor har hun nu besluttet sig til at satse på videoproduktionen på fuld tid. Den ene opgave har affødt den næste, og hun er efterhånden ved at være et kendt ansigt i det lokale erhvervsliv.

Ind til kernen

Inger Bech Sørensen har altid været meget involveret i frivilligt arbejde, og i begyndelsen var det blot for at optage videoer fra arrangementer, når hun gik rundt med telefonen og filmede. Hun kom med på Mobilholdet hos TV/Midt-Vest, og så var der lige pludselig firmaer, der spurgte, om hun ikke også kunne lave video for dem. Det kunne hun godt - og så greb det ellers om sig. Efterspørgslen er stor, og virksomhederne har fundet ud af, at det virker. Inger Bech Sørensens film har fået mange visninger.

- Jeg er uddannet coach, og jeg tror, det handler om, at jeg er meget kort og kontant. Man skal skære alle de overflødige fyldord væk, for folk gider ikke at se noget, der varer fem minutter. Jeg arbejder meget med, at der skal stilles skarpt på, hvad budskabet er, forklarer Inger Bech Sørensen, der oprindeligt er uddannet som pædagog.

At tage springet til et liv som selvstændig kræver en god støtte. Her roser Inger Bech Sørensen erhvervsrådet og de konsulenter, der er tilknyttet, for det er bare at ringe, hvis man har spørgsmål. For der er mange ting, der skal tages højde for, lige fra forsikringer til bogføring, og som Inger Bech Sørensen konstaterer, så var det ikke sikkert, hun havde turdet, hvis ikke det var for så god hjælp, som der ydes til lokale iværksættere.

- Det, man er god til, er jo det, man er iværksætter på, siger Inger Bech Sørensen.

Nu glæder hun sig til at prøve det nye projekt, og som hun selv siger:

- Tænk at man kan leve af at fortælle gode historier!