Spring og dans: Nye faciliteter giver flere muligheder

Dejbjerg: Et halvt års ventetid er forbi.

Siden juni 2017 har der været meget aktivitet på Dejbjerglund Efterskole. Det første spadestik til et nyt springcenter og en ny dansesal blev taget. De seneste måneder er der blevet arbejdet hårdt for at investeringen, der beløb sig til 13 millioner kroner, kunne stå klar til foråret.

Igennem efteråret har efterskolens elever og lærere derfor kunnet følge udviklingen på nærmeste hold:

Fra begyndelsen blev der meldt ud, at tilbygningen ville stå klar kort før jul, og det viste sig at holde stik. 22. december blev skolens nye springcenter og dansesal taget i brug og det til stor glæde for lærer Anders Bie:

- Det var en rigtig lang ventetid, hvor man bare kunne se, at der hele tid blev bygget noget nyt til. Det er glædeligt, at det nu er færdigt og klar til brug, siger gymnastiklæreren.

Han bliver suppleret af sin kollega Louise Raunkjær, der gør sig mest i den nye dansesal:

- Det er mega fedt. Med den nye dansesal har vi mulighed for at være os selv, hvis vi har lyst til det. Det er dejligt at vide, siger hun.