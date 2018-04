Spottet på land og i by: Antallet af rotteanmeldelser stiger

- Vi har kunne følge udviklingen fra andre steder i landet, så på den måde er det ikke overraskende, at antallet af anmeldelser også ville stige i vores kommune, siger han.

I 2017 fik Ringkøbing-Skjern kommune 2.956 anmeldelser om rotter, og det var en stigning på cirka 500 i forhold til året forinden. Stigningen kommer dog ikke bag på Ivan Thesbjerg, der er afdelingsleder hos Land og Vand, der hører under kommunens afdeling for Land, By og Kultur:

Ringkøbing-Skjern: Rotter har altid været et problem i Danmark, men i de seneste år har problemet været støt stigende, både lokalt og på landsplan.

Ingen direkte årsag

Med hvad er årsagen til, at der bliver anmeldt flere rotter end tidligere? Det spørgsmål har Ivan Thesbjerg svært ved at forklare, da man hos kommunen har gjort sig sine forholdsregler:

- Ringkøbing-Skjern Forsyning, som står for vedligeholdelse af kloakkerne, har gjort et godt stykke arbejde, ligesom mange gårde også har aftaler med forskellige firmaer, som løbende tjekker op på rotter i deres område, forklarer han og fortsætter:

- Derfor er jeg også lidt overrasket over stigningen i vores kommune. Den bedste forklaring må være det milde vejr, siger han.

De fleste anmeldelser om rotter kommer fra byerne, hvor rotterne holder til i kloaksystemer. Generelt set er anmeldelserne dog fordelt godt rundt i kommunen - både fra byerne og på landet.

Det vigtigste for rotterne er nemlig, at de har nem adgang til føde og et tørt sted, hvor de kan bygge rede.

De store mængder nedbør hen over vinteren har derfor spillet en stor rolle, mener Ivan Thesbjerg:

- Jeg tror ikke, at der er kommet en voldsom stigning i antallet af rotter. Jeg tror mere, at de store mængder regn i efteråret og vinteren er skyld i, at nu ser vi dem oftere, og på den måde hænger det sammen med flere anmeldelser, siger han.