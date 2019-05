Spot på sproget for de mindste

Ringkøbing-Skjern: Børn lærer at tale rigtigt ved at høre sproget. Og her kan højtlæsning være en vigtig del. Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne indgår derfor nu i et nyt samarbejde, "Bibliotekernes Sprogspor", om at tilbyde et væld af aktivitetstilbud for forældre til børn på 0-7 år.

Bibliotekernes Sprogspor er et nationalt sprogsamarbejde med masser af værktøjer til at stimulere og udvikle sproget, og på hjemmesiden www.sprogsporet.dk kan man finde videoer med sanglege og viden om sproglig udvikling. Der er forslag til gode bøger til de forskellige alderstrin og information om både ordblindhed og stammen.

- Vi glæder os meget til at arbejde med Sprogsporet. De spor, der bliver lagt i 0-7 års alderen, er altafgørende for børnenes videre liv og færden. Alt tyder på, at man ikke kan starte tidligt nok og faktisk skal i gang, før børn overhovedet er begyndt at have et talesprog, siger Karin Kinch fra Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne i en pressemeddelelse.