Tarm: Traditionen tro kårer Dansk Tennis Forbund i år 15 højdespringere. Udmærkelsen går til de klubber, som har klaret sig bedst målt på medlemsudvikling det seneste år fra 2017 til 2018. I år kåres der dog en ekstra højdespringer, da to klubber lå helt lige.

Tarm Tennisklub er blandt disse højdespringere. Klubben gik fra 51 medlemmer i 2017 til 86 medlemmer i 2018. Det svarer til en medlemsvækst på 68,6 procent. Medlemstallet er det højeste i klubben i mere end ti år.

Bag væksten ligger en stor indsats for at gøre klubben mere synlig for især børnefamilier i byen og fokus på et godt klubliv med sociale arrangementer i centrum. Det fortæller klubbens formand Jørgen Olesen.

- Vi lukker ikke bare nye medlemmer ind i klubben og lader dem passe sig selv. Vi følger op på dem til klubaftener, hvor vi ringer til dem og hører, om de ikke har lyst til at deltage. Jeg tror, at det har givet en effekt af mund til mund, hvor folk siger til hinanden, at "det fungerer ude i Tarm Tennisklub", siger han.