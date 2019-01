Butiksejer Johnny Skovby er taknemmelig for, at tre kunder hjalp ham med at holde tyve tilbage efter det andet tyveri af de samme personer på en uge. Til gengæld er han ked af, at tyvene blev løsladt efter endt afhøring af politiet.

- Tyven stikker igen af med en bunke tøj, men den ansatte og jeg er lige i hælene på hende, og da hun kommer ud til flugtbilen, lykkedes det mig at få fat på nøglerne, så hun ikke kan køre af sted sammen med den mandlige fører af bilen. Der kommer tre kunder til, og sammen foretager vi en civil anholdelse af de to tyve, siger butiksejer Johnny Skovby.

Sportigan sælger tøj af mærkerne Puma, Hummel, Whistler, Peak Performance, Hägløfs og Helly Hansen, og butiksejer Johnny Skovby, der ikke var til stede ved det første tyveri, skønner, at tyvene slap af sted på tøj for omkring 10.000 kroner.

Taknemmelig for hjælp

Han er taknemmelig for, at de tre kunder hjælper til, for der går faktisk lidt tid, før politiet når frem.

- Da politifolkene kommer frem, låner de baglokalet, så de kan afhøre de to danskere, der tilsyneladende kommer fra Ikast. Vi scanner det tøj, kvinden har stjålet og kommer frem til en udsalgspris på 6700 kroner. Det er tydeligt, at de to tyve har aftalt, hvad de skal sige, og især manden er meget provokerende. Han smækkede døren i, så jeg slog min læbe og efterfølgende måtte syes på hospitalet, og han holder fast i, at han intet vidste om, at kvinden ville stjæle, siger Johnny Skovby.

- Jeg ved at politiet ransagede bilen og også fandt noget i den. Men efterfølgende blev de to tyve løsladt. Det er klart, at politiet nu har endnu en sag mod de to tyve, og ved, hvem de er. Men jeg føler mig noget pinligt berørt over, at det danske retssystem er sådan indrettet, at de her personer bare bliver løsladt. At man bare kan rende rundt og te sig på den måde og så blive løsladt. Det er utroligt frækt, at de kommer igen en uge efter det første tyveri, siger Johnny Skovby.