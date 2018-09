Sponsorløb med rugbrødsmotorer

Tarm: Der er cykelsponsorløb i Tarm torsdag 13. september. Det efterhånden traditionsrige cykelsponsorløb for Tarm Foersom GF og Tarm IF afholdes begynder kl. 17.30 ved Tarm Idrætscenter.

Cykelsponsorløbet afvikles på vejene omkring idrætscentret, Skovvej, Solsortevej og Vibevej. Så kan man samtidig bruge idrætscentrets faciliteter.

Alle har mulighed for at komme og hjælpe klubberne med at cykle penge ind til ungdomsarbejdet i de to foreninger. Alt hvad der kræves er, et transportmiddel på hjul med rugbrødsmotor. Der vil være opstillet hoppeborg på parkeringspladsen ved idrætscentret.

Der laves en lille bane på P-pladsen til de mindste op til seks år, her kan køres på cykler, løbecykler med og uden støttehjul, i denne gruppe er der præmier til alle.

Med stor tilstrømning især af børn og unge mennesker er der behov for at støtte så det er vigtigt at der er mange der møder op for at cykle penge ind til de to foreninger.

Som tidligere år trækkes der lod blandt alle deltagere om en ny cykel, der er sponsoreret af Sportens Venner i Tarm.

Hvis man samler otte sponsorer og derover får man en gratis billet til svømmehallen.