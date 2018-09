Sponsorløb for Ådums private skolebus

Ådum: På den sidste dag i august inviterede Ådum Børneunivers og busgruppen til cykelsponsorløb, hvor sponsorer havde givet tilsagn om støtte. Nogle af dem kom også og gav en hjælpende hånd med, for der var brug for optællere af omgange sammen med lærerne.

1.-2. klasse cyklede en kort rundtur omkring hallen. 3.-6. klasses elever cyklede mange omgange på 1-kilometerruten. Det var også muligt at løbe/gå rundture om multibanen.

Alt blev talt med og noteret til aflevering til Bent Snedker, som havde sin plads ved bordet i bålhytten. Han gennemgik de mange sedler og talte op, hvad der blev for sponsorerne at betale til den vigtige støtte.

Jytte Bjørslev, formand for Aadum I&U, stod for den praktiske del med nummerskilte til alle i sponsorløbet. Deltagere i løbet fik velfortjente medaljer, som Morten Ersgaard fra bestyrelsen uddelte. Tarm Bank havde sponsoreret 1000 kroner til skolebussen og præmier for flest omgange.

Skolebussen henter for tiden 12 elever uden for skoledistriktet, et nødvendigt plus til sognets børnetal for at beholde skolen. Ådum bussen modtager ikke offentligt tilskud, men køres ved frivillig indsats og støtte fra sponsorer, medlemmer af foreningen og et arrangement som sponsorløbet.

/Bodil