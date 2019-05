Spøgelsesgarn fundet i Ringkøbing Fjord: 'Det var mega ulækkert'

Fiskerikontrollører fandt søndag morgen et garn fyldt med mudder, græs, rådne fisk og et par levende fisk.

Ringkøbing Fjord: - Det var mega ulækkert!

Sådan beskriver overfiskerikontrollør Jeanette Siegumfeldt det fund, hun og kollegerne i Fiskeristyrelsen gjorde i Ringkøbing Fjord.

Fiskerikontrollen er jævnligt ude for at spejde efter såkaldte spøgelsesgarn, som ikke bliver passet og kan være til gene for øvrige sejlere.

Kontrollen satte i søndags klokken fire om morgenen ud på en planlagt sejlads på Ringkøbing Fjord.

- Vi satte båden i vandet ved Bork Havn, hvorefter kursen blev sat. Vi håbede på fangst af nogle tyvefiskere, der ligesom os kunne finde på at starte tidligt denne disede morgen. Vi kontrollerede flere stræk med redskaber, her var alt ok. Vi mødte også et par fritidsfiskere, også her var alt ok. Men så fandt vi noget, der bestemt ikke var ok, fortæller overfiskerikontrollør Jeanette Siegumfeldt.

Mellem Klægbanken og Ringkøbing fandt fiskerikontrollørerne en hvid flamingo kugle, som hverken havde mærkning med navn eller flag.

- Til den lille, hvide flyder var der bundet et garn fast, og et pænt stykke længere ude kunne vi se et rødt flag, der hørte til i den anden ende af garnet. Når vi møder den slags net, så undersøger vi naturligvis forholdet, og vi startede derfor med at hive garnene ombord. Det blev til lidt af en prøvelse, forklarer Jeanette Siegumfeldt.

Garnene havde været i vandet i rigtig lang tid, og de var ikke blevet passet. Det betød, at garnene var fyldt med mudder, græs, døde, rådne fisk og et par levende fisk. Det var rigtige spøgelsesgarn.

- Vi fik gang i garnhaleren, som skulle hjælpe os med at hive garnene ind. Vi fik fjernet alle de rådne fisk og hevet i alt otte garn ombord. Garnene fyldte rigtig meget, og båden var fyldt til randen. Derfor stoppede vi kontrolsejladsen, da vi simpelthen ikke kunne have mere om bord. Men vi tager ud igen, siger overfiskerikontrollør Jeanette Siegumfeldt.