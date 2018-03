Spiselige insekter kan bryde gennem barrieren

Borris: Mike Erikstrup har brugt et år på at udarbejde et insektspil, som skal være med til at nedbryde folks barriere i forhold til at spise insekter.

Insekter og sushi

Fødevareministeren slår ligeledes fast, at Danmarks status som landbrugsnation kan være en fordel i produktionen af insekter. Derfor kan insektfarme også blive et interessant bidrag til fremtidens danske landbrug, mener han:

- Dansk fødevareindustri er kendt for sin evne til at finde på nye produkter og finde nye markeder. Om det kan blive big business er endnu for tidligt at sige, men med tiden kan det måske vokse sig til noget større.

Den største udfordring bliver, at få danskerne til at kaste sig ud i noget nyt og ukendt. Tidligere er det lykkedes eksempelvis sushi at bryde igennem, og derfor er troen på insekter også stor:

- Jeg tror, det vil tage tid, før insekter - enten hele eller forarbejdet til mel - bliver en del af danskernes daglige kost, men vi har jo set at andre former for ny mad hurtigt er blevet populært. Det samme kan ske med insekter, siger Esben Lunde Larsen.