Spildte penge eller gode forretningsmuligheder: Delte meninger om ekstra tilskud til lufthavnen i Stauning

Stauning: Det er ikke kun politikerne, der diskuterer, om Stauning Lufthavn skal fremtidssikres ved hjælpe af et ekstra milliontilskud.

Det samme gør folk omkring lufthavnen.

Teknisk chef Vagn Jensen fra Benair hører til den gruppe, som er varm tilhænger af, at kommunen tilfører flere penge.

- Jeg mener, at det er en god idé at opgradere lufthavnen i Stauning. Der er forretningsmuligheder i at satse på fragtflyvning, offshore og skoleflyvning. Det vil kræve en professionalisering af driften, og det vil selvfølgelig koste nogle penge, erkender han.

En opgradering vil give bedre forretningsmuligheder for Benair, der ifølge Vagn Jensen beskræftiger 14-15 ansatte.

Virksomheden reparerer hvert år 250-300 fly - en antal der hare været nedadgående de senere år. Men uden en lufthavn vil grundlaget for at drive flymekanikervirksomhed i Stauning helt forsvinde.

Langt de fleste af de fly, som bliver repareret hos Benair, kræver nemlig, at der fortsat er en bemandet lufthavn, lyder meldingen.

Andre peger på, at det vil være spild af penge, hvis et byrådsflertal som ventet frigiver 2,5 millioner til anlægsudgifter.

Privatflyvningen er nedadgående, fordi det er dyrt at have sit eget fly. Derfor vil det give mere mening at nedgradere fra lufthavn til flyveplads, hvor kravene til bemanding og teknik er helt anderledes, lyder et bud fra en bruger, der ikke ønsker sit navn frem.

Overskud og hede drømme om ruteflyvning til København kan man godt glemme, mener andre.

- Det er fuldstændig utopi at tro, at man kan få økonomi i at drive rutetrafik. Det kan man ikke engang i Karup. En lufthavn som Stauning kommer aldrig til at give overskud, men den er et stykke infrastruktur, man skal bevare, lyder det fra en anden, der heller ikke vil have sit navn frem.

Nogle peger på, at en anderledes ledelsesstruktur er vejen frem for den lille lufthavn.

Ringkøbing-Skjern Kommune har fået udarbejdet en uvildig rapport om lufthavnen, som konkluderer, at økonomien er sårbar, og at der også i fremtiden kan dukke ekstraregninger op.

Da lufthavnen de seneste to år har haft underskud, skal man sætte sin lid til at tjene penge på nye aktiviteter som droneflyvning eller øget skoleflyvning, hvis lufthavnen selv skal være i stand til at betale uforudsete udgifter.