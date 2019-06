Spildevand sendes til Tarm: Hoven Renseanlæg skal nedlægges

Spildevandsplanen for 2019-2027 vil betyde, at 1864 sommerhusejere de næste otte år skal have kloakeret.

RINGKØBING-SKJERN: Hoven Renseanlæg nedlægges, og spildevandet skal i stedet behandles på renseanlægget i Tarm. Det er en af beslutningerne i forbindelse med teknik- og miljøudvalgets endelige godkendelse af spildevandsplanen for 2019-2027.

Forsyningen ønsker at nedlægge Hoven Renseanlæg i 2020, hvilket er en ændring i forhold til det oprindelige forslag; af dette fremgik det, at rensanlægget i Hoven stadig skulle være i drift. Nu er det altså et af de anlæg, der nedlægges. Der skal derfor etableres en transportledning fra Hoven til Ådum.

Ifølge spildevandsplanen vil også 1864 sommerhusejere blive berørt af kravet om, at de skal kloakere.

Spildevandsplanen har trukket en del indsigelser og bemærkninger i offentlighedsfasen, især fra sommerhusejere. Det drejer sig især om indsigelser mod sommerhuskloakering. Mange indsigelser går også på et ønske om at forlænge nedskrivningsperioden på 10 år for nye anlæg og mod kloakering på ubebyggede grunde. Desuden mener mange, at omkostningerne til tilslutningsbidrag og kloakarbejde på egen grund er for høje.

Et enkelt medlem af teknik- og miljøudvalget stemte imod planens krav om kloakering af sommerhusområder.

- Det er en stor regning at sende til sommerhusejerne. Den står ikke mål med den lillebitte forbedring, der opnås, fastslår Svend Boye Thomsen (Løsgænger).

Skal det endelig være, foretrækker han, at man kigger på de steder, hvor der ligger mange sommerhuse i en klump, og hvor vandstanden er høj.