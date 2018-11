Spejderhuset havde også tyvebesøg

SDR. VIUM: Tyvene, der var tæt på at køre et vidne ned ved Sdr. Vium Friskole onsdag morgen, har muligvis også været en tur omkring spejderhytten på Bjerregårdsvej. Hytten har fået et vindue brudt op og nu mangler der GPS-udstyr. Indbruddet er sket i tiden fra onsdag 21. november til onsdag 29. november. Indbruddet på den lukkede Sdr. Vium Friskole skete ved halv fem-tiden onsdag morgen, hvor vidnet så to biler ved skole, hvoraf den ene havde en lukket trailer efter sig. Den anden bil var en firhjulstrækker med udenlandsk nummerplade. Her blev der blandt andet stjålet smart board-tavler.