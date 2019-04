Specialefterskole har bygget ud: Bedre undervisning og mere sang

Efterskole bygger ud for to millioner kroner i 2019, og nu er første etape færdig.

FINDERUP: På Finderup Efterskole pipper sangfuglene for alvor. De seneste to måneder har efterskoleeleverne gjort brug af en ny fællessal, som både danner rammen for morgensang, aftensang og musikundervisning.

Spisesalen bliver nu kun brugt til at spise i, og musikinstrumenterne er rykket ned i fællessalen. Det har givet et helt andet liv på skolen, mener forstander Allan Trelborg.

- Jeg have ikke forudset, at ombygningen ville give så meget, og at eleverne ville synge meget mere, end de gjorde før. Vi har lige haft musicaluge med Kim Larsen, og det var en fest, siger forstanderen.

Onsdag bliver fællessalen på 100 kvadratmeter så officielt indviet. Det sker, når snoren også klippes til i alt 270 kvadratmeter samt en gårdhave.

De nye lokaler øger mulighederne for at undervise specialskolens elever med særlige behov.

For de 270 kvadratmeter tæller også et større klasselokale til gruppearbejde. Det er vigtigt på en skole, hvor man ikke går ad vejen for at måle vinkler på gulvet eller at sende eleverne ud på en stafetløbetur, mens de læser, for at peppe undervisningen op og at øge indlæringen.

- Vi bruger bevægelse i undervisningen, og det betyder noget, at der bliver mere rum til gruppearbejde og mere plads til individuel vejledning, siger Allan Trelborg.

Tirsdag eftermiddag blev der lagt sidste hånd på alt det udvendige, så alt står klart til indvielsen onsdag eftermiddag. Og man skal ikke vente længe på Finderup Efterskole for at finde den næste indvielse, for planen lyder, at man allerede til efteråret går i gang med anden etape af udbygningen.

Et nyt klasseværelse, der skal bruges til opholdsrum om aftenen, er her på tegnebrættet.