Ringkøbing-Skjern: Det duer ikke at spare på breddeidrætten, hvis man ikke gør det samme på eliten.

Sådan sagde borgmester Hans Østergaard (V) for nylig, da han forklarede, at de sædvanlige kommunale sponsorater bliver mindre den kommende sæson. Viceborgmester Søren Elbæk (S) er helt enig. Derfor bliver der nu skåret i det kommunale sponsorat til eliteklubberne.

- Vi er ude og feje i alle hjørner for at få det kommunale budget til at hænge sammen, og det betyder, at de bedste også skal bidrage til den kommende sparerunde, siger Elbæk.

Skjern Håndbold og Ringkøbing Fodbold står begge til en minimal besparelse på omkring syv procent af sidste års sponsorat. Det betyder, at de henholdsvis kommer til at modtage 925.000 kroner og 280.000 kroner den kommende sæson.

Ringkøbing Håndbold får en nedgang på 25 procent. En del af nedgangen skyldes, at kvinderne rykkede ud af den bedste liga og derfor spiller i 1. division i næste sæson. Støtten falder fra 400.000 kroner til 300.000 kroner.

- Ringkøbing Håndbold får en chance for at vende tilbage til den bedste række. Vi mener fortsat, at der er en god markedsføringsværdi i klubben. Men det er også gjort klart for klubben, at taksten kun gælder den kommende sæson. Hvis det ikke lykkes at rykke op, så har vi en ny situation til næste år, siger Søren Elbæk.

Til gengæld er der ikke en kroner til Rækker Mølle Håndbold, hvis herrer var tæt på at rykke op i 1. division, men til næste år både har et herre- og et kvindehold i 2. division og derfor havde søgt om et årlig sponsorat på 150.000 kroner for blandt andet at kunne opretholde bustransport til udekampe.

- Man kan altid diskutere, om de også bude have. Men vi er enige om ikke at give et kommunalt sponsorat til Rækker Mølle Håndbold, siger viceborgmesteren.

Beløbenes størrelse kommer ikke bag på de tre eliteklubber, som modtager støtte. De har for længst været til møde om den ændrede sponsorstøtte og har derfor selv søgt om det nedsatte beløb, som politikerne nu officielt har godkendt.

Selv om der bliver sparet på den direkte elitestøtte, så er der lidt ekstra i posen til enkelt-arrangementer. Ringkøbing-Skjern Kommune har nemlig 200.000 kroner, som skal bruges til kampsponsorater og lignende.

Ringkøbing-Skjern har i sine egne retningslinjer lagt vægt på, at de højest-rangerende klubber øger kendskabet til kommunen udad til og styrker stoltheden indadtil.

Samtidig er det opfattelsen, at profileringsværdien er stor, når der vises tv-klip fra de vestjyske håndboldholds kampe. For Ringkøbing Fodbolds vedkommende trækker det op, at kommunens højst placerede hold i 2. division kan være forbillede for de mange fodboldspillere i kommunen.