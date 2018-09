Spareplan til to millioner sender ansatte ud af privatbilerne

Ringkøbing-Skjern: Hvert år tilbagelægger de ansatte i Ringkøbing-Skjern Kommune tusindvis af kilometer på landevejene i arbejdstiden.

Og det er en dyr omgang i landets geografisk største kommune, når de ansatte kører i deres egne biler og får udbetalt den høje takst for kørslen. Derfor bliver der nu indført nye regler.

Medarbejdere, som kører over 12.000 kilometer om året, skal have en tjenestebil stillet til rådighed.

Det vil alene sikre en besparelse på 400.000 kroner - selv om kommunen nu skal ud og lease nye biler.

Desuden bliver taksten for tjenestekørsel i egen bil lavere for de, der kører under 2000 kilometer om året eller over 20.000 kilometer. Det vil alene give en besparelse på 1,5 millioner kroner.

Oveni skal de kommunale fagområder tilsammen spare 200.000 kroner på kørselsregnskabet.

Spareforslaget, som får opbakning fra økonomiudvalget, vil alt i alt give en besparelse på godt to millioner kroner, som skal være ført ud i livet fra januar næste år.