313 patienter

På Neurologisk Afdeling i Holstebro betvivler ledende overlæge Birgitte Sandal imidlertid holdbarheden i planen og vender sig kraftigt mod spareforslaget.

- Hvis spareforslaget, som vi kæmper imod, går igennem, vil de flytte al neurologi til Viborg. Foruden akutte patienter drejer det sig også om patienter, som er i behandling for sclerose, epilepsi, ALS og Parkinson. Alle de patienter skal fremover til Viborg. Bor man i Ringkøbing-Skjern får man dobbelt så langt som hidtil, siger overlæge Birgitte Sandal.

Det er navnlig situationen for de akutte patienter, som bekymrer hende.

2.585 mennesker blev sidste år undersøgt for symptomer på blodprop i hjernen på Neurologisk Afdeling i Holstebro. I 1.250 tilfælde viste det sig, at der faktisk var tale om blodprop, som enten stadig sad der eller var opløst. I godt 100 tilfælde kom folk tids nok på sygehuset til at kunne få trombolysebehandling.

Fra Ringkøbing-Skjern Kommune kom sidste år 313 patienterne med mistanke om akut blodprop i hjernen. I de første seks måneder i år har der været 179.

Fremover skal disse flyves med helikopter til Aarhus på mistanken om blodprop.

- Jeg tvivler på, at der er kapacitet til at flyve alle patienter med symptomer fra Ringkøbing-Skjern med helikopter til Aarhus. Og helikopteren kommer i hvert fald til at flyve med nogen, som viser sig ikke have en blodprop, men fejler noget andet. Når det er lige så hurtigt at hente dem med en ambulance og køre dem til Holstebro, synes jeg det er at foretrække siger Birgitte Sandal.

Hun spørger desuden, hvor grænsen skal gå mellem de patienter, som kan forvente at blive fløjet med helikopter til Aarhus og de patienter, som skal med ambulance til Viborg.

- En af grundene til, at der blev bygget motorvej rundt om Holstebro var, at der skulle være god adgang for borgerne fra Nordvest til at komme til sygehuset. Hvis de patienter nu skal til Viborg kommer det til at foregå ad landevej, siger Birgitte Sandal.

I spareforslaget hedder det, at det er estimeret, at cirka 670 patienter vil få længere til trombolysebehandling, hvis det flyttes fra Holstebro til Viborg, mens cirka 530 patienter vil få kortere afstand.