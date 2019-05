Spareforslag: Luk Streetparken og Makerspace

RINGKØBING: 641 børn og unge skal måske tage deres skateboard under armen og finde et andet sted at dyrke deres hobby. I 2015 åbnede Streetparken i det gamle farveri i Skjern, men de 655.000, det årligt koster at drive parken, kan blive ofret i den kommunale sparerunde.

På området dagtilbud og undervisning skal børne- og familieudvalget nu ud og finde 10,3 mio. kroner i 2020, stigende til 35,5 millioner kroner i 2021, og når sparekataloget skal gennemses, så er det både mærkesager og stoltheder, der er kommet på listen over ting, der muligvis kan undværes.

Projekt Makerspace har i flere år åbnet elevernes verden for robotter, 3D-print og meget andet, som har gjort Ringkøbing-Skjern Kommune til frontløbere på nationalt plan. Indtil nu har det været finansieret via vækstforumsmidlerne, og planen er, at det skal overgå til børne- og familieudvalgets budgetramme fra 2020. Men Makerspace er også i sparekataloget og kan give en besparelse på 1,6 millioner kroner årligt.

Socialdemokratiet fik i forbindelse med budgetkonferencen afsat 1,5 millioner kroner årligt til at styrke 0-3 års området. Betragtningen var, at pengene kunne bruges til en forebyggende indsats, så udgifterne kunne blive færre på længere sigt. Nu er puljen i stedet i spil til at blive fjernet.

Også rengøringen på skoler og i dagtilbud er blevet til et spareforslag. Lidt over halvdelen af skolerne og dagtilbuddene benytter sig af den fælles udliciterede rengøringsaftale, mens den anden del har egne rengøringsassistenter ansat. Konsekvensen er, at der ikke er nogen sammenhæng mellem budgettildeling og faktisk forbrug. Rengøringen er desuden billigere pr. kvadratmeter på de steder, der er under rengøringsaftalen, end på de steder, hvor der rengøres af egne ansatte. Hvis alle overgår til rengøringsaftalen, og budgettildelingen harmoniseres, kan der spares 5,2 millioner kroner.