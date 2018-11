- Det er et meget spændende projekt, og vi glæder os til at åbne en ny dør til en social og rummelig virksomhed for vores ledige borgere, siger jobkonsulent Seda Dodurga Sandahl.

Samarbejde med Vestas

Soltra er hjemmehørende i Castilla y León i det nordlige Spanien og har desuden afdelinger i Mexico, Portugal og USA.

Firmaet blev grundlagt i 2000 i León, med det hovedformål at skabe jobs til personer med handicap. I øjeblikket beskæftiger Soltra næsten 400 mennesker i León, hvoraf 93 procent har en eller anden form for handicap.

Selskabet har tidligere samarbejdet med Vestas i Spanien. Direktør José Ramón Martinez Arias, der ikke i dag ønsker at udtale sig, har ifølge sin linkedin-profil været ansat hos Vestas fra 2000 og frem til 2012.

På firmaets hjemmeside fortælles, at Soltra "har besluttet at tage risikoen og foretage det internationale spring. Med det formål fortsat at skabe beskæftigelse for handicappede i provinsen León, vil Soltra flytte til Danmark for at fortsætte arbejdet med Vestas".

- Der er således underskrevet en aftale med Vestas om i Danmark at fortsætte aktiviteten, der indtil videre blev udført fra Villadangos del Páramo. Soltra har i nogen tid forhandlet om projektet for at oprette et servicevirksomhed ved Vestas hovedkontor i Danmark. Efter det danske selskabs beslutning om at opgive produktionen i León, besluttede Soltra at styrke sit forhold til det multinationale selskab i overbevisning om, at en del af aktiviteten kunne udføres fra León og vokse i fremtiden. Det handler om at holde kontakten med en kunde, der er vigtig, og udnytte de muligheder, vi fortsat tilbyder, siger Josean Idoeta, leder af Soltra, på hjemmesiden.