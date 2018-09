Soroptimisterne holder modeshow

Skjern: Soroptimist International Skjern-Tarm og Cara B inviterer til modeshow hos Cara-B tirsdag 2. oktober.

- Vi ser frem til en rigtig dejlig aften, hvor Tine Thalund Larsen - indehaveren af Cara - B og klubbens mannequiner viser efterårets og vinterens mode til kvinder i alle aldre, fortæller Johanne Holk, præsident for Skjern-Tarm soroptimisterne.

Efter modeopvisningen trækkes der præmier på indgangsbilletten og der serveres en sandwich, snacks og et glas vin eller vand. Der bliver også mulighed for at gøre et godt køb blandt Cara - B' s store udvalg af flot tøj af kendte mærker.

- Vi giver 20 procent på tøj, der købes efter modeshowet og frem til og med 6. oktober mod forevisning af indgangsbilletten, siger Tine Thalund Larsen. Der kan ikke købes billetter ved indgangen. Billetter købes hos Cara - B i Skjern eller hos Den Grønne Butik i Tarm.

Overskuddet fra modeshowet går umiddelbart videre til Soroptimist-projekter, oplyser Johanne Holk.