Sommerhusejere fra Nordsjælland støtter jazzfestival i Stauning: Det går til et godt formål

Men det gør nu ingenting. For hygge og glæde i et lokalsamfund kan man ikke alligevel gøre op i penge.

Spørgsmålet får Hans Erik Nielsen stillet utallige gange, når han kører rundt i sin firmabil på Sjælland. Sammen med sin kone, Dorte Skriver er han indehaver af Karlebo Hegnet i Fredensborg. Et firma, der er specialiseret i at bygge hegn til hesteejere, og kundekartoteket tæller milliardærer og dem, man læser om i de kulørte blade, som er bosat i den dyreste ende af Nordsjælland. Og når de så spørger om, hvad reklamen for Ringkøbing Fjord Jazzfestival på firmabilerne er, så svarer Hans Erik Nielsen:

Noget af det skønne ved at komme til jazzfestival, er at mødes med de mange bekendte. Jesper Graakjær har et hus på havnen, og det bliver til mange besøg hos ham, ligesom Jesper Graakjær og Hans Erik Nielsen skriver breve til hinanden. Foto: Jørgen Kirk

Fast sponsor

Hans Erik Nielsens far, H.G. Nielsen, var leder af Nato-depotet i Dejbjerg, og i 1969 byggede forældrene et sommerhus på Rørvænget i Stauning. Da boet skulle deles for 20 år siden, fik Dorte Skriver og Hans Erik Nielsen sommerhuset, og det er den jyske base for parret, der altid har boet på Sjælland. For nogle år siden læste de, at lokale ville stable en jazzfestival på benene. Parret holdt ferie i Stauning, og planen var, at de skulle returnere til Sjælland inden festivalen gik i gang. Men det ville de ikke gå glip af, så de kom tilbage weekenden efter.

Nu er de kommet til at holde af traditionel jazz - med nogle afstikkere til Vestjylland Forsikring-teltet, hvor der spilles alternativer.

- Jeg var da medlem af Birkerød Jazzklub som ung, men den lukkede, fortæller Dorte Skriver, mens Hans Erik Nielsen betegner sig selv som umusikalsk.

Trods det gjorde jazzrytmerne noget ved dem. Her var en sag, der skulle kæmpes for, og da der så var underskud på festivalen, så var parret med til at dække det. Godt og vel 20.000 kroner, og de penge gav de glad og gerne, for det gik til et godt formål. Siden har de været trofaste sponsorer. 20.000 kroner har Karlebo Hegnet sponsoreret i år.