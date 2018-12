Sommerhuse skal også sortere organisk affald

Teknik- og miljøudvalget vil høre interessenterne, før man beslutte sig for, hvilken model for at frasortere madaffald, man vælger.

Parter høres

Indsamler man madaffaldet i sommerhusområderne, vil det ifølge de nye beregninger kunne øge kommunens samlede genanvendelsesandel med lidt over to procent.

Hvis sommerhusene kommer med i den nye ordning, vil det samtidig bidrage til at man får et ensartet affaldssystem i hele kommunen, hvilket vil gøre det lettere at forstå for borgerne og nemmere at administrere.

Man har dog et problem: I øjeblikket bruger man små renovationsbiler på højst 8,5 tons, så grusvejene ikke bliver kørt i stykker. Skal de opdeles i to eller flere fraktioner, vil de kunne rumme mindre affald, og det vil give øgede prisstigninger på affaldshåndteringen.

Administrationens løsning er at tillade små biler på op til 10 tons, der har en større kapacitet i højden.

Teknik- og miljøudvalget mener, at sommerhusområderne skal tages med i den nye ordning, siger John G. Christensen.

- Vi besluttede dog, at vi vil inddrage relevante interessenter i det videre arbejde, inden den endelige beslutning bliver truffet - for eksempel sommerhusudlejere og grundejerforeninger.