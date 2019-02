VOSTRUP: To sommerhuse på Skavenvej i Vostrup har haft besøg af tyveknægte. Begge steder er der blevet stjålet spisebordsstole. Det ene sted mangler der tre spisebordsstole i lyst træ med sort betræk, mens der det andet sted savnes seks stole i grågrønt betræk. Her har tyvene også taget en lænestol, da de var forbi i tiden fra 2. februar til 15. februar. Gerningstidspunktet ved det andet hus er et tidspunkt mellem november sidste år og frem til 15. februar.