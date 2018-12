Sommerhus på 400 kvadratmeter vil være enestående i kommunen

Ringkøbing-Skjern: Ejeren af Bankvej 6 i Vedersø Klit, Leif Ingemann Kristensen, tvinger politikerne i teknik- og miljøudvalget til at tage stilling til et principielt spørgsmål: Vil kommunen tillade et sommerhus på 407 kvadratmeter?

Spørgsmålet vil komme op på udvalgets første møde i det nye år.

Leif Ingemann Kristensen har indsendt betingede købsaftaler til kommunen, som gør det muligt for ham at købe så meget jord, at bebyggelsesprocenten for Bankvej 6 vil falde fra de nuværende 25 procent til under ti. Dermed mener han, at Bankvej 6 kan omregistreres fra helårsbolig til sommerhus og fortsat udlejes lige så intensivt, som det er blevet siden 2014.

Afdelingsleder Gunnar Frandsen, hos kommunens Land, By og Kultur, oplyser, at der i Ringkøbing-Skjerns lokalplanudlagte sommerhusområder kun tillades sommerhuse på 120 kvadratmeter, og i ikke-lokalplanudlagte områder 180 kvadratmeter. Der er også mulighed for at få lov at opføre huse på 240 kvadratmeter, hvis det sker på en grund, som er minimum 4.000 kvadratmeter.

Bankvej 6 på 407 kvadratmeter vil derfor markere et brud med den hidtidige linje i Ringkøbing-Skjern.