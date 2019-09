Ringkøbing: De 41 medarbejdere på virksomheden Soltra, der har en afdeling i Ringkøbing og Tim, nedlagde mandag morgen nedlagt arbejdet og genoptog det igen ved 11-tiden.

Det bekræfter tillidsmand Allan Laursen. Da der var tale om en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, opfordrede han som følge af reglerne folk til at genoptage arbejdet.

Ifølge Dagbladets oplysninger skyldes arbejdsnedlæggelsen vrede blandt medarbejderne over at have fået færre penge udbetalt for august.

Soltra har opgjort augustlønnen efter et nyt system, der gør, at lønnen opgøres tidligere på måneden, og der derfor mangler løn for ti dage.

Utilfredsheden brød ud i fredags, da medarbejderne konstaterede, at der var gået betragteligt færre penge ind på kontoen. Medarbejderne var ikke informeret om, at det nye system ville blev indført med augustlønnen, hvilket har bragt mange ud i en økonomisk klemme.

Ifølge Dagbladets oplysninger genoptog medarbejderne arbejde, da Soltras ledelse lovede at udbetale det manglende beløb nu og her. Det nye system skal så indfases over en fem måneders periode.

Den mindre lønudbetaling har forstærket medarbejdernes generelle utilfredshed med lønniveauet på Soltra, som betaler 119 kroner og 65 øre i timen, hvilket er absolut mindsteløn. Ifølge Dagbladets oplysninger skal medarbejdere og ledelse snarest mødes til lønforhandlinger.

Om arbejdsnedlæggelsen mandag på Soltra siger 3F-formand Henning Boye Christensen:

- Det er hovedløst dumt, at Soltra vælger ikke at informere medarbejderne om det ændrede lønsystem og derved sætter dem i en økonomisk svær situation. Det er næsten Ryanair-lignende tilstande. Men når der er tale om en ulovlig arbejdsnedlæggelse, skal vi opfordre medarbejderne til at gå i gang igen. Jeg opfordrer dog virksomheden til at begynde at lytte til, hvordan tingene fungerer i Danmark og ikke bare køre løs på efter forgodtbefindende.

Da virksomheden ikke oplyser noget telefonnummer på sin hjemmeside, har Dagbladet kontaktet direktør José Ramon Martinez på mail for en kommentar, men har før deadline ikke fået en tilbagemelding.

Arbejdsnedlæggelser hører efterhånden til sjældenhederne, men medarbejderne har tidligere kritiseret forholdene på spanskejede Soltra.

Soltra etablerede sig i foråret i lokaler i Ringkøbing-Skjern Erhvervspark som underleverandør af komponenter til Vestas' nacellefabrik. I Spanien beskæftiger Soltra medarbejdere med fysiske og psykiske udfordringer og har i Danmark villet fortsætte den linje.

I begyndelsen meldte Soltra ud, at der kunne ansættes op til 60 fleksjobbere på nedsat tid, men efter kurser og praktikperioder gennemført i samarbejde med kommunen blev der ansat 16 fleksjobbere, 13 integrationsborgere, tre kontanthjælpsmodtagere og en dagpengemodtager.

I maj kritiserede medarbejderne og 3F forholdene og beskyldte Soltra for at se stort på sikkerhedsreglerne og lade en mellemleder omtale integrationsmedarbejderne i racistiske vendinger. Virksomheden afviste problemer med sikkerheden og indgik derefter i møder med 3F.