Sol, sand ,sejl og vand er gode ingredienserne at have når Bork Bådelaugs juniorafdeling inviterer til summer camp for børn, der holder af at sejle i ugerne 26/27.Og flot ser det da også ud når hele havnen er fyldt med unge glade sejlere og deres optimistjoller.Her søndag formiddag stævnede de alle ud af Bork havn med kursen sat mod Hemmet gammel havn.