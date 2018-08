Skjern: Fortsat svigtende salg på det japanske marked tvinger vindmølleproducenten Solid Production A/S i Skjern til at afskedige 15 medarbejdere.

I april i år måtte selskabet afskedige 30 medarbejdere, også på grund af det japanske marked.

- Vi har haft stort fokus på det japanske marked, og i foråret satte vi vores produktionsapparat til at producere til et stort salg på basis af forventningerne derude. Vi fik bygget lageret op og fik også afsat møller til vores forhandlere. Der bliver også installeret møller, men det går ikke så stærkt, som vores forhandlere havde håbet. Derfor er vi kommet ind i et vakuum, siger direktør Leo Hansen.

Han forklarer, at der er givet flere tusinde godkendelser på lukrative støtteordninger til opstilling af møller, men kunderne griber ikke til køb - selv om de faktisk har godkendelsen.

- De næste ordrer kan vi derfor sende fra lageret. I mellemtiden har vi så dygtige folk til at gå, og vi kan ikke forsvare, at de ikke har noget at lave, siger Leo Hansen.

Med de 15 afskedigelser kommer selskabet ned i underkanten af 100 ansatte.

- Vi håber at kunne tage folkene tilbage. Vi har et rigtig godt vindmølleprodukt. Vi skal bare i gang igen. Jeg tager til Japan og Taiwan i næste uge, og vi arbejder også på det europæiske marked. Der er noget at komme efter, siger Leo Hansen, der tiltrådte som direktør i juni. Han peger på, at koncernen også fremstiller varmepumper til fjernvarmeværker og her har et meget konkurrencedygtigt produkt på et marked uden mange leverandører.

Carsten Lauridsen er stiftet og ejet af Solid-Group, hvorunder Solid Production A/S, Solid Energy A/S og Solid Wind Power A/S hører. Serieproduktionen af husstandsmøller blev indledt i 2014 og eksporten af møllerne i 2016.