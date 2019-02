Solid Group reddet af lokale investorer: Omkring 50 kan beholde deres job

SKJERN: Virksomheden Solid Group ser ud til at være reddet.

For et par uger siden indgav virksomheden konkursbegæring, og lige siden har der været arbejdet nærmest i døgndrift på at redde mest muligt af virksomheden.

En lokal investorgruppe har siden 31. januar 2019 arbejdet på at videreføre Solid Groups samlede aktiviteter indenfor vindmøller, varmepumper og alu/smede produktion.

Kabalen er nu faldet på plads, og dermed forbliver virksomheden på lokale hænder. I første omgang arbejdes der på en reorganisering, som vil indebære, at cirka 50 medarbejdere vil kunne beholde deres job, fortæller firmaets stifter, Carsten Lauridsen i en pressemeddelelse.

"Carsten Lauridsen er forsat en vigtig brik i virksomhedens organisation og ejerkreds, hvilket har været et vigtigt element i hele reorganiseringen", står der i pressemeddelelsen.

"Det glæder mig, at der er fundet en række lokale investorer, som kan se potentialet i virksomheden og være med til at videreudvikle det fundament, der er skabt gennem de sidste 16 år", skriver Carsten Lauridsen.