Solcelleplan på skinner

HEMMET: Alt tyder nu på, at det kæmpestore solcelleanlæg ved Holmvej 4 bliver til noget.

Teknik og miljøudvalget har netop behandlet planforslaget for området, og et flertal går ind for at sætte lægge planen frem i offentlig høring.

Anlægget skal ligge i tilknytning til vindmølleparkerne Holmen 1 og Holmen 2. Arealet er på cirka 35 hektar, og solcelleanlægget har en samlet effekt på op til 25 MW.

Anlægget består af solcellepaneler monteret på markstativer med en maksimal højde på op til 3,6 meter.

Ansøger er det danske selskab European Energy A/S, der udvikler projekter inden for vedvarende energi.

Selv om området er tyndt befolket, har naboerne gjort indsigelser mod projektet; og skal det endelig være, skal det placeres under de vindmøller, der allerede står der.

Denne løsning er European Energy dog imod, da skyggevirkningen fra møllerne vil begrænse strømproduktionen fra solcellerne.

Et flertal af udvalget går da også ind for den løsning, hvor solcelleanlægget placeres i tilknytning til møllerne, ikke under dem.

Jørgen Byskov (DF) ønskede at forfølge en placering under møllerne.

Realisering af planen vil understøtte Ringkøbing-Skjern Kommunes strategi om, at være selvforsynende med vedvarende energi i 2020, vurderer kommunen.