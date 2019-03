RINGKØBING-SKJERN: Enhver placering af fremtidige solcelleanlæg besluttes på baggrund af en konkret vurdering.

Det anbefaler teknik- og miljøudvalget efter at have drøftet, hvordan ansøgninger om etablering af anlæggene skal behandles.

I Ringkøbing-Skjern Kommune er der i dag fire lokalplanlagte områder til solcelleanlæg; to af disse er etableret, i begge tilfælde i forbindelse med eksisterende vindmøller.

Men de seneste måneder er efterspørgslen på nye områder til solcelleanlæg steget kraftigt. De ansøgte områder ligger i bestående erhvervsområder, i tilknytning til byer og i det åbne land.

Desuden har kommunen modtaget forespørgsel fra en projektudvikler om kommunens holdning til meget store solcelleanlæg på 50 til 200 hektar. Forespørgslen har ingen konkret placering, men der er interesse for placering af anlægget i nærheden af fjorden mellem Velling, Lem, Stauning og Skjern.

I den gældende kommuneplan slås det fast, at solcelleanlæg så vidt muligt skal placeres i eller i tilknytning til byområder, eller - når det sker i det åbne land - i tilknytning til eksisterende tekniske anlæg, for eksempel vindmøller.

De må generelt ikke være for synlige.

Teknik- og miljøudvalget mener, at solcelleanlæg som udgangspunkt skal placeres i nærheden af større tekniske anlæg. Placering i erhvervsområder bør kun tillades i særlige tilfælde, og i bynære områder bør de kun tillades, hvis de ikke kan forventes at begrænse byens udviklingsmuligheder.

Placeringerne skal tage hensyn til landskabet, og fortrinsvis ligge på fladt land, så de kan skjules med beplantning.

Hvad angår planlægningen for meget store anlæg, mener udvalget, at der ikke er behov for en temaplan eller at ændre kommuneplanens retningslinjer. Også her skal sagerne behandles på baggrund af en konkret vurdering.