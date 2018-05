Sognesommerfest samlede 120 deltagere

Støtteforeningen for SpireVium Friluftsbørnehave & -Vuggestue har for første gang i støtteforeningens historie holdt en Sognesommerfest.

Sdr. Vium: Sognesommerfesten i Sdr. Vium begyndte i torsdags. I ly af bøgeskoven var der i den gamle skolegård opsat borde, bænke, grill og sangbøgerne var fundet frem. Der var ca. 120 deltagere til aftenens fest. Det var Støtteforeningen for sognets børnehave og vuggestue, der havde inviteret hele sognet til sommerfest i den gamle skolegård. Egentlig er det en 30 år gammel tradition fra Sdr. Vium Friskoles tid, at man i foråret mødes i skolegården, griller, spiser, hygger og leger. Støtteforeningen for SpireVium Friluftsbørnehave & -Vuggestue har adopteret traditionen og afholdt for første gang i støtteforeningens historie en Sognesommerfest.

Der var opsat flødebollemaskine, lagkagekast og ikke mindst ridning for alle de, der turde kravle op på de flotte, store heste. Aftenen bød også på et indlæg fra Kai Kjær Jensen, formand for styregruppen på Kulturhuset Skolen-Sdr. Vium. Han fortalte lidt om planerne for de gamle skolebygninger og den seneste udvikling i det store projekt med at omdanne den gamle friskole til et Kulturhus.