Sognepræst fejrer 10 års jubilæum

Ådum/Hoven: Sognepræst Hans Petur Kirkegaard blev fejret ved søndagens gudstjenester i Ådum og Hoven efter 10 gode år for begge sogne.

Morgengudstjenesten blev holdt i Ådum, og søndagens tekst var den kendte om de to søstre Martha og Maria, som havde besøg af Jesus, og om fordeling af opgaver. Der er både en praktisk del i livet og en himmelsk horisont, som begge er nødvendige, understregede præsten.

Præsten, organisten og kirkesangeren fortsatte til højmessen i Hoven. Her var fyldt godt op på kirkebænkene. Flere tidligere konfirmander var kommet i den festlige anledning.

Både i Hoven og Ådum lød Hans Peturs afsluttende ord: "Tak, fordi I tog godt imod mig for 10 år siden, og jeg er glad for at være her!"

Hoven og Ådum menighedsråd var herefter vært for kaffe og jubilæumskage til alle fra både Hoven og Ådum.