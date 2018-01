Sofus kom godt hjem efter 11 timer

Familien Lundsgaard kan ikke få øje på deres hund, hverken i vandet eller på jorden, og i mørke løber familiemedlemmerne frem og tilbage for at kalde på Sofus, der givetvis også er skræmt af fyrværkeriet. Men den umiddelbare eftersøgning, bærer ikke frugt.

På en eller anden måde bliver Sofus alligevel nysgerrig, og løber ud, mens gnisterne står over himlen. Hvad der konkret ligger til grund for uheldet, er der ingen der ved, men Sofus løber ud på broen og ryger ned under rælingen og ned i vandet.

10 minutter efter at Rådhusklokkerne havde ringet det nye år ind, var Helle og Brian Lundsgaard ude at skyde nytåret ind, sammen med familien fra England, der var på besøg. Det foregik i Ganeråparken i Skjern, og hele aftenen havde Sofus grundet nytårsfyrværkeriet opholdt sig i badeværelset, der ikke har nogle vinduer.

Flygtet ud af byen

I løbet af natten og formiddagen, bliver den delt 178 gange. Og ved 11-tiden er der resultat. En familie på Kvembjergevej lidt uden for Skjern finder Sofus, der sidder på terrassen. Sofus er våd og kommet til skade med sin fod, og dermed er hunden løbet mellem fire og fem kilometer med en dårlig fod. Omvendt er det logisk, at en hund, der er bange for nytårsfyrværkeriet, flygter væk fra byen.

- Vi blev utrolig glade. Lige der havde vi 10 mennesker, der gik ude ved åen for at lede efter Sofus, og det viser bare, at folk har omsorg for hinanden. Når man så ser hunden igen, så hyler børnene af glæde, forklarer Helle Lundsgaard.

Sofus kom hjem, og han er siden blevet håndfodret med leverpostej og kylling af den glade familie.

- Nu skal vi op med blomster og chokolade til dem, der fandt Sofus, og det er dejligt, at det fik en god slutning, siger Helle Lundsgaard.