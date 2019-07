Søren Elbæk til nye ministre: Kom og se, hvorfor vi har brug for en 2+1-vej

Viceborgmesteren vil gerne have transportministeren og erhvervsministeren til Ringkøbing-Skjern for at vise dem behovet for en 2+1-vej.

I sidste uge spurgte Dagbladet Benny Engelbrecht, om den nye regering fortsat går ind for den 2+1-vej, som den tidligere regering lovede at sætte penge af til. Det gav han ikke noget klart svar på.

- I forlængelse heraf åbner to store forlystelsesattraktioner inden for to år, nemlig Søndervig Feriepark og Naturkraft.

- Virksomhederne i vort område har brug for at rekruttere specialiseret arbejdskraft fra store dele af Jylland, og det kræver en effektiv fysisk infrastruktur.

Erhvervsfremmende

Over for Dagbladet understreger Søren Elbæk, at han ikke finder det uforståeligt, at en helt ny regering vil kigge på nogle af de smalle forlig, der blev indgået i den foregående "blå" regerings tid.

- Hvad jeg er rædselsslagen for, er, om regeringen forstår alvoren i det her. Kigger man på trafiktællinger alene, kan man sikkert finde asfaltstrækninger i Danmark, der har større trafiktæthed end A15. Derfor er det mig magtpåliggende at understrege, at det drejer sig om erhvervspolitik. Det er også derfor, vi beder om en 2+1-vej, ikke en motorvej. En 2+1-vej er netop velegnet til afvikling af tung trafik, og det har vi brug for, siger Søren Elbæk.

- Et andet afgørende vigtigt spørgsmål er tiltrækning og fastholdelse af specialiseret arbejdskraft. Det er sådan set ikke svært for vore virksomheder at tiltrække folk; problemet er at fastholde dem, hvis transporttiden bliver for lang.

Søren Elbæk håber, at de to ministre vil kigge forbi Vestjylland.

- Jeg vil meget gerne lave et program for dagen, der viser, hvorfor vi har behov for 2+1-vejen, siger han.